Le pétrole termine en hausse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 22 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 3% mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, en réaction essentiellement à l'annonce d'une diminution beaucoup plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,02 dollars, soit 3,07%, à 67,86 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 2,18 dollars (+3,0%) à 74,81 dollars.

Les deux cours de référence, qui restent soutenus par la perspective de voir des tensions du côté de l'offre avec la chute prévisible des exportations iraniennes à la suite de l'entrée en vigueur de sanctions américaines contre Téhéran, ont enchaîné une cinquième séance de suite de hausse.

Selon des données publiées dans la journée par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (AIE), les stocks de brut se sont contractés de 5,8 millions de barils la semaine dernière alors que les économistes attendaient en moyenne une diminution de 1,5 million de barils.

Le pétrole a également profité du recul du dollar, qui a continué de reculer dans la foulée des propos tenus lundi par le président américain Donald Trump disant qu'il n'était pas "emballé" par la politique de hausse des taux d'intérêt suivie par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell. (Stephanie Kelly, Benoit Van Overstraeten pour le service français)