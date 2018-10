Le pétrole termine en hausse modérée à New York

NEW YORK, 12 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé vendredi en hausse modérée sur le marché new-yorkais Nymex après la publication du rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a révisé à la baisse ses prévisions de demande mondiale pour cette année et la suivante tout en prédisant des pressions à la hausse sur les prix.

Les prix du brut avaient perdu jeudi plus de 3%, à des creux de deux semaines, affectés par la baisse des Bourses mondiales et par l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné vendredi 37 cents, soit 0,52%, à 71,34 dollars le baril.

Le baril de Brent de la mer du Nord à échéance en décembre a pris pour sa part 17 cents (0,21%) à 80,43 dollars.

Dans son rapport, l'AIE juge que l'offre semble suffisante pour le moment sur les marchés du pétrole, à la suite d'une forte hausse de la production au cours des six derniers mois.

L'AIE souligne toutefois que la capacité non utilisée de production de pétrole dans le monde est tombée à 2% de la demande mondiale et devrait continuer à baisser, ce qui pourrait faire monter les cours.

Le marché a appris par ailleurs vendredi que le nombre de forages aux Etats-Unis avait augmenté cette semaine malgré la baisse des prix du brut. (Patrick Vignal pour le service français, avec Christopher Johnson à Londres)