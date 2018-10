Le pétrole termine en hausse modeste à New York

NEW YORK, 16 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex mais le marché est hésitant, tiraillé entre la perspective d'une réduction de l'offre mondiale en raison des sanctions américaines sur l'Iran et la hausse de la production et des stocks de schistes américains.

La disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en Turquie et les tensions qu'elle provoque entre Riad et Washington jouent également sur les cours.

"Le marché se fixera sans doute dans les semaines qui viennent sur l'Iran et l'Arabie saoudite", a dit Jim Ritterbusch (Ritterbusch & Associates).

Selon une enquête Reuters, les stocks de brut américains auraient augmenté de 1,1 million de barils la semaine dernière, une quatrième hausse hebdomadaire d'affilée.

L'institut américain du pétrole (API) publiera ses statistiques sur les réserves américaines ce mardi et l'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) le lendemain.

Le contrat de novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 14 cents, soit 0,20%, à 71,92 dollars le baril.

L'échéance de décembre sur le Brent de Mer du Nord A pris 63 cents, soit 0,78%, à 81,41 dollars le baril.