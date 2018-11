Le pétrole termine en légère hausse à New York

19 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé lundi une séance volatile en légère hausse sur le marché new-yorkais Nymex après avoir longtemps hésité entre les craintes d'un engorgement du marché et les spéculations autour d'une possible réduction de la production de l'Opep et de ses alliés après la réunion ministérielle du cartel le 6 décembre.

Le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a pris 30 cents, soit 0,53%, à 56,76 dollars le baril.

Le Brent à échéance en janvier a pris trois cents (0,04%) à 66,79 dollars, après s'être retourné à la hausse vers la fin de la séance.

Fatih Birol, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a appelé lundi tous les acteurs du marché à faire preuve de "bon sens" en soulignant qu'une réduction de l'offre aurait un impact défavorable.

(Patrick Vignal pour le service français)