Le pétrole termine en légère hausse à New York

NEW YORK, 9 juillet (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par la baisse de l'offre de l'Opep et les tensions persistantes au Moyen-Orient même si les incertitudes sur le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et sur la demande globale ont limité leur progression.

Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 17 cents, soit 0,29%, à 57,83 dollars le baril et l'échéance septembre sur le Brent a pris cinq cents (+0,08%) à 64,16 dollars.

Au-delà de l'impact de la prolongation de l'accord de limitation de la production par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, dont la Russie, le baril trouve un soutien dans les multiples signes de dégradation des relations entre l'Iran et les pays occidentaux.

Téhéran a ainsi adressé un avertissement à Londres ce mardi en affirmant que la saisie d'un navire pétrolier iranien par les autorités britanniques ne resterait pas "sans réponse".

Par ailleurs, l'Energy Information Administration (EIA), l'agence fédérale américaine d'information sur l'énergie, a abaissé sa prévision de croissance de la demande mondiale pour cette année.

(Collin Eaton; Marc Angrand pour le service français)