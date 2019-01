Le pétrole termine en net repli à New York

NEW YORK, 22 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse d'environ 2% mardi dans la crainte d'une baisse de la demande chinoise de brut au vu du ralentissement de son économie et de l'économie mondiale, dans un climat de guerre commerciale entre Washington et Pékin.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,23 dollar, soit 2,29%, à 52,57 dollars le baril.

Le Brent a reculé de 1,24 dollar (-1,98%) à 61,50 dollars.

La Chine a fait état lundi pour 2018 d'une croissance au plus bas depuis près de 30 ans et le même jour le Fonds monétaire international a revu une nouvelle fois à la baisse ses prévisions de croissance mondiale.

L'inquiétude des investisseurs sur l'ampleur des baisses de production des pays de L'Opep et de ses alliés, y compris la Russie, contribue au repli des cours, rapportent des analystes.

Le ministre saoudien de l'Energie Khalid al Falih a reproché à la Russie de réduire sa production moins rapidement que prévu.

"Il y a des spéculations selon lesquelles les deux pays auraient des divergences de vue", dit Robert Yawger (Mizuho). "Les Russes ne réduisent pas (leur production) avec le même enthousiasme que les Saoudiens." (Collin Eaton, Juliette Rouillon pour le service français)