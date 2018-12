Le pétrole termine en nette baisse à New York

27 décembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont suivi sur le Nymex l'exemple de Wall Street et se sont repliés nettement jeudi après avoir flambé la veille, victimes une fois encore des doutes entourant l'évolution de l'économie mondiale et des craintes d'un nouvel engorgement du marché.

Le Brent et le WTI ont perdu plus du tiers de leur valeur depuis le début octobre et se préparent à accuser une perte de l'ordre de 20% cette année.

Même si l'Opep et ses alliés ont décidé de réduire leur production, la coupe - de 1,2 million de barils par jour (bpj) - n'entrera en vigueur qu'en janvier et entretemps la production des Etats-Unis, de l'Arabie saoudite et de la Russie atteint des records.

Le ministre de l'Energie russe Alexandre Novak a dit jeudi que son pays réduirait sa production de trois à cinq millions de tonnes au premier semestre 2019. Il pourra ensuite la rétablir à 556 millions de tonnes (11,12 millions de bpj) sur l'ensemble de 2019, un tonnage comparable à celui de 2018.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,61 dollar, soit 3,48%, à 44,61 dollars le baril.

Le Brent de même échéance a laissé 2,31 dollars, soit 4,24%, à 52,16 dollars le baril.