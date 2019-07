Le pétrole termine en nette baisse à New York

18 juillet (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex en réaction au retour à la normale pour la production du Golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Barry la semaine dernière.

Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,48 dollar, soit 2,61%, à 55,30 dollars et le Brent de mer du Nord a reculé de 1,73 dollar (2,72%) à 61,93.

Le gouvernement a indiqué jeudi que les niveaux de production étaient revenus à 81% de la normale dans le Golfe du Mexique.

"La semaine dernière il y avait la tempête Barry et une forte baisse des stocks aux Etats-Unis", commente Bob Yawger, responsable du département chez Mizuho à New York. "Cette semaine c'est tout l'inverse et les gens essayent de sortir du marché."

L'ouverture en baisse de Wall Street a aussi pesé sur la tendance, alors que les cours avaient progressé en début de journée après l'annonce par l'Iran de l'arraisonnement d'un pétrolier étranger. Il s'est finalement avéré que l'incident remontait à dimanche et concernait un petit cargo qui passait du carburant en contrebande. (Jessica Resnick-Ault, Véronique Tison pour le service français)