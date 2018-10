Le pétrole termine en nette hausse à New York

NEW YORK, 3 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini en hausse marquée mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, en dépit de l'annonce d'une croissance bien plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis et de l'évocation d'une augmentation des pompages russes et saoudiens.

Ces deux facteurs n'ont pas suffi à remettre en cause la perspective d'une diminution de l'offre globale lorsqu'entreront en vigueur, le mois prochain, les sanctions économiques américaines visant l'Iran.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,18 dollar, soit 1,57%, à 76,41 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 137 cents (1,62%) à 86,17 dollars après un nouveau pic de près de quatre ans à 86,74 dollars.

Les stocks américains de pétrole brut ont enregistré la semaine dernière leur plus forte hausse depuis un an et demi (+8,0 millions de barils, quatre fois plus qu'attendu), montrent les chiffres publiés par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Par ailleurs, selon quatre sources au fait du dossier, la Russie et l'Arabie saoudite ont conclu entre eux en septembre un accord d'augmentation de la production pétrolière et en ont informé les Etats-Unis.