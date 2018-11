Le pétrole termine en nette hausse à New York

NEW YORK, 29 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé jeudi en nette hausse sur le marché new-yorkais Nymex sur des signaux indiquant la volonté de la Russie de réduire sa production.

Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,16 dollar, soit 2,31%, à 51,45 dollars le baril.

Le Brent de même échéance a pris 75 cents (1,28%) à 59,51 dollars.

La Russie est de plus en plus convaincue du besoin de réduire la production de pétrole conjointement avec l'Opep mais est toujours en discussions avec l'Arabie saoudite sur le calendrier et le volume d'une telle réduction, ont indiqué deux sources industrielles à Reuters.

Le ministère russe de l'Energie a réuni mardi les dirigeants des groupes pétroliers du pays, avant la tenue d'une réunion ministérielle entre l'Opep et ses alliés à Vienne les 6 et 7 décembre. (Patrick Vignal pour le service français)