Le pétrole termine en nette hausse à New York

NEW YORK, 2 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en vive hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex et ont atteint de nouveaux plus hauts de l'année, soutenus par la perspective de nouvelles sanctions contre l'Iran et d'une baisse supplémentaire de la production au Venezuela.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 99 cents, soit 1,61%, à 62,58 dollars le baril, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 7 novembre.

Au moment de la clôture du Nymex, l'échéance juin sur le Brent prenait 44 cents (0,64%) à 69,45 dollars après avoir atteint, à 69,50 dollars, son plus haut niveau depuis le 13 novembre.

La Maison blanche étudie la possibilité de sanctions économiques supplémentaires visant l'économie iranienne, ce qui pourrait se traduire par une réduction des exemptions accordées pour l'instant à huit grands acheteurs de brut iranien.

Parallèlement, un important terminal vénézuélien, également visé par des sanctions de Washington, a interrompu ses activités faute d'approvisionnement suffisant en électricité.

Une baisse supplémentaire des productions iranienne et vénézuélienne pourrait amplifier la diminution de l'offre de l'Opep, déjà ramenée en mars à son plus bas niveau depuis quatre ans selon une enquête de Reuters. (Stephanie Kelly; Marc Angrand pour le service français)