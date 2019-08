Le pétrole termine en nette hausse à New York

NEW YORK, 9 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par des signes de diminution des stocks en Europe, un facteur qui l'a emporté sur le regain d'inquiétude lié au conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et sur la révision à la baisse des prévisions de demande de l'Agence internationale de l'énergie.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,96 dollar, soit 3,73%, à 54,50 dollars le baril.

L'échéance octobre sur le Brent a pris 1,15 dollar (+2%) à 58,53 dollars.

Selon des données d'Euroilstock, que les stocks de pétrole brut et de produits raffinés de 16 pays européens ont légèrement diminué en juillet par rapport à juin et sont restés pratiquement inchangés sur un an.

L'AIE a par ailleurs annoncé que la demande pétrolière mondiale avait enregistré sur les cinq premiers mois de l'année sa plus faible croissance depuis la crise financière de 2008.

Elle a en outre réduit de 100.000 barils par jour (bpj) sa prévision de croissance de la demande pour l'ensemble de l'année, à 1,1 million de bpj et pour 2020, elle table sur une hausse de la demande de 1,3 million de bpj, soit 50.000 de moins que précédemment.

Sur l'ensemble de la semaine, le cours du WTI a baissé de près de 2,3% et celui du Brent de 5,4%.

(Marc Angrand pour le service français)