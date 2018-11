Le pétrole termine en ordre dispersé à New York

NEW YORK, 5 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé lundi sur le marché new-yorkais Nymex, réagissant diversement aux nouvelles sanctions que Washinton a imposé à Téhéran.

Mais la tendance était plutôt baissière, avec le future du Brent qui s'orientait à la baisse après un règlement en hausse.

Les Etats-Unis ont rétabli lundi de nouvelles sanctions contre le pétrole iranien, ses banques et son secteur du transport, afin de contraindre l'Iran à engager des négociations globales sur ses programmes nucléaire et balistique, et à mettre fin à ses "activités néfastes" au Moyen-Orient.

Certains pays restent autorisés provisoirement à acheter du brut iranien et cela limite nettement la progression du marché, tandis que les récents accès de faiblesse de la Bourse nourrissent les inquiétudes quant à la situation de la demande pétrolière mondiale, observe Bob Yawger (Mizuho).

"Nous n'avons pas le rally que beaucoup pensaient gagner du fait des sanctions contre l'Iran", a-t-il dit.

Le contrat de décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a cédé quatre cents, soit 0,06%, à 63,10 dollars le baril.

L'échéance de janvier du Brent a pris 34 cents (0,47%), à 73,17 dollars le baril.