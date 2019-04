Le pétrole termine en ordre dispersé à New York

NEW YORK, 4 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en ordre dispersé mercredi sur le Nymex avec un Brent de Mer du Nord qui a repris son ascension vers les 70 dollars le baril, a atteints brièvement avant de refluer.

Le Brent a gagné près de 30% depuis le début de l'année et le West Texas Intermediate près de 40%, dopés par les sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, par l'encadrement de la production de l'Opep et de ses alliés et - selon Michael McCarthy (CMC Markets) - par une demande mondiale que l'on peut attendre plus prononcée au vu des derniers indices PMI chinois et américain.

Mais en dehors du PMI chinois, la conjoncture n'a rien d'enthousiasmant, remarque John Kilduff (Again Capital Management), évoquant notamment la forte baisse des commandes à l'industrie allemande.

Le contrat de juin sur le Brent a pris 9 cents (0,13%) à 69,40 dollars le baril.

Le contrat de mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 36 cents, soit 0,58%, à 62,10 dollars le baril.