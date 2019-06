Le pétrole termine en petite hausse à New York

NEW YORK, 27 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en légère hausse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex avant l'ouverture du sommet du G20 vendredi, puis la réunion de l'Opep et ses alliés lundi et mardi qui devraient reconduire l'accord de limitation la production.

Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a a pris 5 cents, soit 0,08%, à 59,43 dollars le baril.

Le Brent a grappillé de son côté 6 cents (+0,09%) à 66,55 dollars.

Aucun accord spécifique n'a été conclu entre Washington et Pékin avant l'entretien prévu samedi entre Donald Trump et Xi Jinping en marge du sommet du G20, a dit Larry Kudlow, le conseiller économique de la Maison blanche, qui a réitéré la menace de Trump d'imposer des droits de douane sur de nouveaux produits chinois en cas d'échec de la rencontre.