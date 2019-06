Le pétrole termine en repli à New York

NEW YORK, 24 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, dans un regain d'inquiétude sur la demande mondiale de brut et alors que le risque d'une confrontation militaire entre Washington et Téhéran semble s'éloigner.

Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 47 cents, soit 0,82%, à 57,90 dollars le baril.

Le Brent a cédé de son côté 34 cents (-52%) à 64,86 dollars.

La semaine dernière, le Brent a pris 5% et le WTI a bondi de 10% à loa suite de la destruction jeudi par l'Iran d'un drone d'observation américain dans le Golfe.

Donald Trump a imposé lundi de nouvelles sanctions à l'Iran et entrepris de former une coalition avec ses alliés pour assurer la sécurité de la navigation dans le golfe arabo-persique. Mais il a dit vendredi avoir annulé au dernier moment une opération militaire contre des cibles en Iran.

Sur le front du commerce sino-américain, les discussions ont repris en préparation de la rencontre prévue entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain Donald Trump lors du sommet du G20 en fin de semaine au Japon.