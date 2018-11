Le pétrole termine en très forte baisse à New York

NEW YORK, 23 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont décroché vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, les courtiers craignant de plus en plus que l'offre l'emporte largement sur la demande, même si les grands producteurs envisagent de réduire leur propre production.

L'Agence internationale de l'Energie (AIE) a annoncé la semaine dernière que l'offre mondiale de pétrole dépasserait la demande tout au long de 2019, sur fond d'augmentation de la production alors que la consommation est menacée par le ralentissement de l'économie.

Pour rééquilibrer l'offre, qui augmente plus rapidement que la demande, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) devrait annoncer une baisse de sa production à l'issue de la réunion ministérielle prévue le 6 décembre.

Le contrat de janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 4,21 dollars, soit 7,71%, à 50,42 dollars le baril.

Le Brent de même échéance a perdu 3,80 dollars, soit 6,07%, à 58,80 dollars le baril.