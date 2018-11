Le pétrole termine en vive hausse à New York

NEW YORK, 26 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex et repris ainsi une partie du terrain perdu au cours de la séance précédente, même si les craintes de ralentissement de la demande et les signes d'augmentation continue de l'offre limitent leur potentiel de rebond.

Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,21 dollar, soit 2,4%, à 51,63 dollars le baril.

Le Brent a parallèlement pris 1,68 dollar (2,86%) à 60,48 dollars.

Le prix du baril était tombé vendredi à son plus bas niveau depuis octobre 2017, le Brent revenant à 58,41 dollars et le WTI à 50,15 dollars, en baisse de près de 8% sur la séance.

Le rebond a été favorisé par la hausse marquée des actions à Wall Street: au moment de la clôture du Nymex, l'indice Standard & Poor's 500 progressait de près de 1,4%.

(Stephanie Kelly, Marc Angrand pour le service français)