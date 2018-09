Le pétrole termine sur une note mitigée à New York

NEW YORK, 10 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini sur une note mitigée lundi sur le marché new-yorkais Nymex, avec un repli du brut léger américain sur des signes d'une possible hausse des stocks américains de brut, alors que le Brent a progressé en perspective d'une baisse de l'offre iranienne pour cause de sanctions américaines.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 21 cents, soit 0,31%, à 67,54 dollars le baril.

Le Brent a gagné en revanche 54 cents (+0,70%) à 77,37 dollars.

Des données hebdomadaires de Bloomberg citées par des traders laissent penser que les stocks américains de brut sont en hausse, une information qui est venue contredire un rapport du cabinet Genscape prévoyant une baisse de ces stocks.

En début de séance, les cours des deux contrats de référence étaient en nette progression en réaction à l'annonce vendredi d'une baisse du nombre de forages aux Etats-Unis et alors que les investisseurs anticipent une diminution de l'offre iranienne à cause des sanctions économiques américaines visant Téhéran. (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)