Le projet de Trump d'ouvrir l'Arctique au pétrole bloqué en justice

ANCHORAGE, Alaska, 30 mars (Reuters) - Une juge fédérale américaine a annulé une décision de Donald Trump d'ouvrir de vastes zones des océans Arctique et Atlantique au forage pétrolier et gazier.

Le jugement, prononcé vendredi soir par Sharon Gleason, juge pour le district de l'Alaska, maintient les restrictions édictées par l'ancien président Barack Obama qui préservent de tout forage la mer des Tchouktches et une partie de la mer de Beaufort dans l'Arctique, ainsi qu'une grande portion de l'Atlantique située au large de la côte est des Etats-Unis.

La juge Gleason a estimé que la volonté de Donald Trump de mettre fin à ces restrictions était "illégale" et constituait une violation d'une loi de 1953 (Outer Continental Shelf Lands Act) qui donne au président le pouvoir de protéger les eaux fédérales de toute exploitation pétrolière ou gazière. Seul le Congrès a le pouvoir d'ajouter des zones ouvertes à l'exploitation des hydrocarbures, a souligné la magistrate.

Par un décret présidentiel signé en 2017, Donald Trump avait annulé la décision de Barack Obama, en vertu de sa doctrine de la "domination énergétique" et suivant sa volonté de défaire une à une les initiatives de son prédécesseur.

L'administration de Donald Trump prévoyait de lancer cette année un programme d'appels d'offres pour l'exploration pétrolière et gazière s'étalant sur cinq ans, à un rythme de deux concessions par an dans les eaux de l'Arctique et au moins deux dans l'Atlantique. (Yereth Rosen Jean-Stéphane Brosse pour le service français)