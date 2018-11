Les USA sanctionnent un réseau de livraison de pétrole à la Syrie

WASHINGTON, 20 novembre (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé des sanctions contre six individus et trois entités, accusés d'avoir organisé des livraisons de pétrole à la Syrie et contribué au financement de la force iranienne Al Qods, du Hezbollah et de supplétifs du Hamas, annonce mardi le département américain du Trésor.

Les individus sanctionnés sont deux Iraniens, un Russe, un Syrien, un Irakien et un Libanais. Deux entités sont basées en Russie, la troisième en Iran, précise un communiqué du Trésor.

Ces sanctions visent un réseau russo-iranien accusé d'avoir livré des millions de barils de pétrole à la Syrie et transféré des centaines de millions de dollars à la force Al Qods, corps d'élite des gardiens de la Révolution iraniens, ainsi qu'au Hamas palestinien et au Hezbollah libanais.

(Lisa Lambert Jean-Stéphane Brosse pour le service français)