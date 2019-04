Les USA veulent réduire à zéro les exportations de pétrole iranien

WASHINGTON, 22 avril (Reuters) - Donald Trump a décidé de ne pas renouveler les exemptions qui ont permis à huit pays de continuer à importer du brut iranien lorsque celles-ci expireront le mois prochain, a annoncé lundi la Maison blanche.

Pour éviter une surchauffe du marché pétrolier mondial après le rétablissement des sanctions visant les secteur pétrolier et bancaire iraniens en novembre dernier, conséquence du retrait des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire de 2015, Washington a accordé des exemptions pour six mois à la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Turquie, la Grèce, l'Italie, le Japon et Taiwan.

Ces exemptions ne seront pas renouvelées au mois de mai afin de "réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, privant ainsi le régime de sa principale source de revenus", précise la Maison blanche dans un communiqué.

La présidence des Etats-Unis ajoute avoir obtenu la garantie de l'Arabie saoudite et des Emirats arabes unis que ces deux pays compenseront la baisse des exportations iraniennes pour satisfaire la demande mondiale et éviter une envolée des cours du pétrole. (Makini Brice et Humeyra Pamuk Tangi Salaün pour le service français)