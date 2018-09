Les cours du pétrole corrigent à la baisse à New York

NEW YORK, 13 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, sous le coup de prises de bénéfice après leurs plus hauts de quatre mois inscrits la veille.

Les prises de bénéfice ont été favorisées par le rapport mensuel de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), dans lequel l'organisation, tout en disant s'attendre à voir la demande mondiale se rapprocher du cap des 100 millions de baril par jour (bpj), souligne la montée des risques économiques susceptibles de peser sur les cours.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,78 dollar, soit 2,53%, à 68,59 dollars le baril, repassant sous les 70 dollars.

Le Brent, monté la veille jusqu'à 80,13 dollars, un plus haut depuis le 22 mai, est retombé de 1,56 dollar (1,96%) à 78,18 dollars.

"Le marché a surréagi à la hausse hier à l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des stocks américains et nous pensons que la baisse d'aujourd'hui est une réponse exagérée au rapport de l'AIE", commente Jim Ritterbusch, analyste et président de Ritterbusch and Associates. (Ayenat Mersie, Véronique Tison pour le service français)