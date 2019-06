Les cours du pétrole repartent de l'avant à New York

NEW YORK, 6 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini en hausse sur le marché new-yorkais Nymex jeudi, à la faveur d'un rebond en fin de séance.

Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'est adjugé 91 cents, soit 1,76%, à 52,59 dollars le baril et le Brent a pris 1,04 dollar ou 1,72% à 61,67 dollars.

Les deux contrats avaient touché mercredi des plus bas depuis la mi-janvier de respectivement 50,60 et 59,45 dollars après l'annonce d'un nouveau gonflement des stocks américains, à leur plus haut depuis juillet 2017, et d'une production record de brut aux Etats-Unis la semaine dernière.

Le WTI et le Brent sont en territoire de correction, ayant perdu plus de 20% par rapport à leurs pics de la fin avril dans la crainte d'un ralentissement de la croissance mondiale. (Laila Kearney, Véronique Tison pour le service français)