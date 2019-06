Pétrole : le baril remonte avec les actions et l'OPEP+

La Russie a déclaré lundi qu'elle pourrait soutenir une prolongation des réductions de production de l'OPEP, en place depuis janvier, alors que les actions ont progressé après que la Chine a assoupli ses règles de financement pour endiguer un ralentissement économique, donnant un coup de fouet au pétrole. Le Brent a progressé de 1 cent à 62,30 USD, tandis que le WTI a gagné 40 cents à 53,66 USD.



"Il y a fort à parier qu'il y aura un accord et une coopération complète entre les deux groupes de producteurs", a déclaré Tamas Varga du courtier pétrolier PVM, en référence à la probable poursuite des restrictions sur l'offre décidées par l'OPEP et ses alliés. Néanmoins, "même des restrictions d'approvisionnement planifiées et involontaires de plus de 4 millions de barils par jour (b/j) n'ont pas été en mesure de soutenir les prix, les considérations économiques ayant pris le dessus au cours des deux dernières semaines", a-t-il ajouté.



Le prix du Brent a baissé de près de 20% par rapport à son sommet de 2019, au-dessus de 75 USD le baril en avril, sous la pression d'un ralentissement économique qui a commencé à affecter la demande de pétrole. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et certains alliés, dont la Russie, connus collectivement sous le nom d'OPEP+, réduisent leurs approvisionnements depuis le début de l'année pour soutenir les prix.



L'OPEP+ doit se réunir fin juin ou début juillet pour décider s'il y a lieu de proroger le pacte. Les commentaires de la Russie lundi, et les remarques de l'Arabie saoudite la semaine dernière, ont renforcé le sentiment optimiste sur une poursuite de l'accord. Alors que les discours sur la réduction prolongée de l'offre soutiennent les prix, la crainte d'un ralentissement de la demande et de la croissance économique a eu un impact plus important sur l'opinion publique. "Il s'agit d'un travail ardu sur une série de données un peu moins favorables digérées par le marché", ont déclaré les analystes de JBC Energy à Vienne.



Les analystes s'attendent à ce que la consommation de carburant bégaye avec l'économie mondiale. Selon le cabinet de conseil en énergie FGE, la croissance de la demande mondiale de pétrole brut pourrait passer de 1,3 à 1,4 million de barils par jour (b/j) en 2019, contre 1,3 à 1,4 million de b/j précédemment prévus.



L'OPEP+ a essayé de stopper la constitution de stocks et les derniers rapports hebdomadaires des États-Unis devraient montrer une légère baisse des stocks de 500 000 barils. Six analystes interrogés par Reuters estiment que les stocks de pétrole brut ont chuté de 500 000 barils au cours de la semaine du 7 juin. L'American Petroleum Institute (API), un groupe industriel, publie son rapport à 20h30 GMT.