Poutine et Ben Salman d'accord pour prolonger l'accord Opep+ sur le pétrole

OSAKA, Japon, 30 juin (Reuters) - La Russie et l'Arabie saoudite se sont accordées sur une prolongation de six à neuf mois de l'accord de réduction de la production de pétrole entre pays membres et non membres de l'Opep, a annoncé samedi Vladimir Poutine.

Le président russe, qui s'exprimait à l'issue d'une rencontre bilatérale avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohamed ben Salman en marge du sommet du G20, a précisé que l'accord serait prolongé dans sa forme actuelle et sur les mêmes volumes.

L'accord existant porte sur une réduction de la production de 1,2 million de barils par jour. Il arrive à échéance ce dimanche.

Les pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, la Russie et d'autres pays producteurs, liés dans le cadre de l'alliance Opep+, doivent se réunir lundi et mardi à Vienne pour discuter de la suite.

A son arrivée dans la capitale autrichienne dimanche, le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al Falih, a déclaré que l'accord serait probablement prolongé de neuf mois.

"Nous, la Russie et l'Arabie saoudite, nous soutiendrons une prolongation", a dit Poutine depuis Osaka samedi. "Pour ce qui est de la durée de cette prolongation, nous devons encore décider si elle sera de six ou de neuf mois."

Selon Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds d'investissement direct russe, le pacte en vigueur depuis 2017 a permis une stabilisation des cours du pétrole et, de fait, une amélioration de l'ordre de 110 milliards de dollars des recettes que l'Etat russe dégage de la production et de la vente de pétrole.

Depuis le début de l'année, le cours du Brent, brut de référence, a gagné 25%. Mais le ralentissement de la croissance économique mondiale de même que la hausse de la production de brut américain pourraient peser sur les cours. (Katya Golubkova; Henri-Pierre André pour le service français, édité par Jean Terzian)