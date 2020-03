Rubis compte bénéficier de la forte baisse du pétrole après un solide exercice 2019

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers Rubis a indiqué mercredi être confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance en 2020, après la publication d'un résultat net en hausse de 15% à périmètre constant en 2019.

Sur l'ensemble de l'année dernière, le résultat net de Rubis s'est établi à 307 millions d'euros, contre 254 millions d'euros un an plus tôt, soit une progression de 23% en données publiées, permettant de retrouver sur trois ans un taux de croissance annualisé ajusté de 10%, a souligné l'entreprise.

Dans le même temps, le résultat brut d'exploitation a augmenté de 16% en données publiées et de 11% à périmètre constant, à 524 millions d'euros contre 500 millions d'euros en 2018.

Le résultat opérationnel courant (ROC) s'est élevé à 412 millions d'euros en 2019, contre 391 millions d'euros l'année précédente, soit une hausse de 17% en données publiées et de 11% à périmètre constant. Le ROC de la branche Rubis Energie et celui de Rubis Support et Services ont respectivement progressé de 17% à 324 millions d'euros et de 23% à 108 millions d'euros.

Le ROC de la division Rubis Terminal, qui concerne l'activité de stockage de produits pétroliers et dont le groupe a annoncé en janvier la cession d'une participation de 45% au fonds d'infrastructures I Squared Capital, a augmenté de 6%, à 49 millions d'euros.

D'après le consensus élaboré par FactSet, les analystes misaient en moyenne sur un résultat net de 320 millions d'euros, sur un résultat brut d'exploitation de 607 millions d'euros, et sur un résultat opérationnel de 458 millions d'euros.

Rubis avait déjà annoncé début février que son chiffre d'affaires avait crû de 16% sur un an en 2019, à 5,2 milliards d'euros.

A fin décembre 2019, le groupe affichait un ratio d'endettement net rapporté au résultat brut d'exploitation de 1,2 en données publiées, ratio qui "sera ramené à 0,4 après finalisation de la transaction sur Rubis Terminal", a précisé Rubis.

"Les premières semaines de l'exercice 2020 témoignent d'une bonne dynamique dans un contexte de forte incertitude globale", a indiqué le groupe, qui s'est ainsi dit "confiant à poursuivre sa croissance organique tout en disposant de moyens financiers accrus pour poursuivre sa politique d'acquisition".

Concernant la forte baisse du prix du pétrole, celle-ci "aura, comme lors des précédentes crises, un effet globalement positif sur les marges", a ajouté l'entreprise. La branche Rubis Energie, spécialisée dans la distribution de GPL et de produits pétroliers devrait notamment profiter d'un "effet de transfert de pouvoir d'achat", a précisé Rubis.

Le groupe proposera lors de sa prochaine assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2019 en hausse de 10% par rapport à 2018, à 1,75 euro par action.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE RUBIS :

https://rubis.fr/fr/publications/communiques/

