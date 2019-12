TrackInsight: Chute notable du pétrole

Les ETFs cherchant à répliquer l’évolution des indices de valeurs pétrolières ont subi une chute notable lors de la session de marché de vendredi avec une performance journalière négative à -4,52%. Cela représente un déclin plus important que lors des deux derniers mois cumulés. Le premier ministre Irakien Adel Abdul Mahdi a annoncé ce vendredi sa démission au parlement en réponse aux protestations anti-corruption. Les investisseurs anticipent et pensent que cette démission va mettre fin aux manipulations de la production irakienne et ainsi augmenter l’exportation de brut signifiant une chute des prix. Les ministres et partenaires de l’OPEP se rencontrent à Vienne cette semaine afin de décider de la politique à mettre en place pour l’avenir. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +32%. Les investisseurs réduisent considérablement leur exposition au segment en 2019 avec des flux cumulés depuis le début d’année à $-1,2Mds. 16 fonds répliquant les performances de 10 indices sont compris dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $2,8Mds.

