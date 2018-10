TrackInsight: Dure semaine pour les actions et le pétrole

Wall Street a été durement frappée mercredi 10 octobre dans le sillage d’un récent avertissement du FMI sur la croissance mondiale et des craintes grandissantes sur les rendements des emprunts d’Etat. Aucun secteur n’a été épargné. La chute s’est d’abord accentuée avec les valeurs à forte croissance (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google) qui ont vu plus de 600 milliards de capitalisation boursière partir en fumée, mais la tech a finalement beaucoup moins souffert que de nombreux autres secteurs. L’indice S&P500 Information Technology a même fait mieux que l’indice large de référence (-3.8% vs. -4.1%). Les secteurs des services aux collectivités et des produits de consommation de base sont ceux qui ont le mieux résisté, avec -1.26% et -1.94% respectivement sur la semaine, alors que ceux des matériaux de base (-6.6%), des produits industriels (-6.4%), et des financières (-5.6%) plongeaient. Le secteur de l’énergie était également à la peine (-5.4%) en raison de craintes sur la demande (prix du WTI en baisse de 4%). Enfin, il faut aussi souligner que les valeurs du luxe en Europe ont également été victimes des inquiétudes des investisseurs sur de possibles mesures de restriction de la Chine concernant les achats à l’étranger.

Bien que les emprunts d’Etat aient offert une protection à la baisse des marchés actions (le 10 ans américain voyant son rendement passer de 3.23% à 3.16%), on ne peut néanmoins pas dire qu’il y ait eu un afflux massif de capitaux vers cette classe d’actifs.

