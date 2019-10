TrackInsight: Le pétrole retrouve son niveau de début Septembre

Les ETFs liés au pétrole ont enregistré une performance négative de -3,21% en moyenne ce lundi 30 Septembre, selon le segment TrackInsight correspondant. En effet, Saudi Aramco a annoncé que ses infrastructures étaient de nouveau fonctionnelles à 100%. Le 14 Septembre dernier, 2 infrastructures pétrolières avaient été attaquées en Arabie Saoudite, ce qui avaient amputé l’offre mondiale de pétrole d’environ 5%, entraînant une explosion des prix de l’hydrocarbure de plus de 10% en une journée. Aujourd’hui, la production semble être de retour à la normale depuis le 25 Septembre, et, naturellement, le prix du brut baisse pour retrouver son niveau d’avant les attaques. En 2019, les ETFs liés au pétrole sont toujours en hausse de +26,42%, mais les investisseurs semblent prudents concernant l’or noir, en attestent les $900M de décollecte enregistrés sur le marché primaire en 2019. 17 ETFs répliquent 11 indices liés au pétrole et ils regroupent $2,97 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com