En marge des marchés actions et obligations, la crise du coronavirus touche également les matières premières et plus particulièrement le pétrole qui a connu un premier trimestre difficile. Sur fond de conflit politique entre la Russie et l’Arabie Saoudite sur la baisse de la production afin de s’adapter au ralentissement global de l’économie, les prix du pétrole se sont effondrés en mars à l’image du prix du baril de Brent qui est tombé à 20 U.S. dollars. Au pire de la crise, le segment dédié au pétrole sur TrackInsight qui compte 16 ETFs qui suivent l’évolution des prix du pétrole, perdait -65,73% depuis le début de l’année. Depuis, la Russie a abandonné en acceptant les conditions posées par ses rivaux sous la pression économique, donnant ainsi un bol d’air frais au secteur. Cependant, le pétrole a de nouveau chuté hier (mardi 14 avril) de -3,94% car les investisseurs estiment que la chute de la demande est trop brutale par rapport aux mesures de baisse de la production qui vont être mise en place progressivement. Malgré tout, il est intéressant de voir qu’ils continuent d’augmenter leurs positions dans ce segment qui a enregistré une collecte record de $ 8,1 milliards en 2020.

