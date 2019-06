Trump discute Iran et pétrole avec le prince Salman

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Donald Trump s'est entretenu vendredi avec le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman de la stabilité au Moyen-Orient et du marché pétrolier, a annoncé la Maison blanche, alors que les tensions entre Washington et Téhéran ont fait grimper les cours du brut.

La conversation intervient au lendemain de la destruction par l'Iran d'un drone américain près du détroit d'Ormuz, qui a incité le président américain à ordonner des frappes contre la République islamique avant de se raviser.

"Les deux dirigeants ont discuté du rôle crucial de l'Arabie saoudite pour assurer la stabilité au Moyen-Orient et sur le marché pétrolier mondial. Ils ont également discuté de la menace que représente le comportement de plus en plus dangereux du régime iranien", a déclaré la Maison blanche.

Cet entretien intervient deux jours après la publication d'un rapport d'enquête des Nations unies mettant directement en cause le prince héritier dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre dernier dans les locaux du consulat d'Arabie saoudite à Istanbul.

La Maison blanche ne fait aucune allusion à ce sujet. (Steve Holland Jean-Stéphane Brosse pour le service français)