Trump espère que l'Opep ne réduira pas sa production de pétrole

WASHINGTON, 12 novembre (Reuters) - Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il espérait qu'il n'y aurait pas de réductions de la production de pétrole, après les déclarations de l'Arabie saoudite selon lesquelles l'Opep et ses alliés envisageaient de diminuer leur production l'an prochain, face à l'affablissement de la demande.

"On peut espérer que l'Arabie saoudite et l'Opep ne réduiront pas leur production de pétrole. Les prix du pétrole devraient être nettement plus bas si on se base sur (le niveau de) l'offre", a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Le ministre saoudien de l'Energie, Khalid al Falih, a déclaré lundi que l'Opep et ses alliés étaient d'accord sur la nécessité de réduire l'an prochain l'offre pétrolière mondiale d'environ un million de barils par jour (bpj) par rapport à son niveau d'octobre afin de rééquilibrer le marché.

Les cours du pétrole brut sont passés dans le rouge après le tweet de Donald Trump, reprenant le chemin de la baisse après une brève interruption dans la journée due aux propos de Ryad.

Vers 18h50 GMT, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdait 9 cents, soit 0,15%, à 60,12 dollars le baril, en passe d'aligner sa 11ème séance de baisse. Le Brent prenait en revanche 0,27% à 70,37 dollars.

Les cours du pétrole sont retombés d'environ 20% au cours du mois qui vient de s'écouler, affectés par une augmentation de l'offre mondiale et par la menace d'un affaiblissement de la demande, notamment de pays dont la devise s'est dépréciée face au dollar, entraînant une érosion de leur pouvoir d'achat. (Lisa Lambert, Juliette Rouillon pour le service français)