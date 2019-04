Petroleo Brasileiro Petrobras : Engie obtient le financement à 70% du rachat de gazoducs de Petrobras

SAO PAULO, 7 avril (Reuters) - Engie a conclu un accord avec un groupe de banques pour le financement à 70% du rachat de gazoducs du groupe brésilien Petroleo Brasileiro , a déclaré samedi à Reuters le directeur général de la filiale brésilienne du groupe d'énergie français.

Un consortium mené par Engie, qui comprend la Caisse de Dépôt et Placement du Québec, a proposé de payer 8,6 milliards de dollars (7,66 milliards d'euros) pour le rachat de 90% du réseau de gazoducs Transportadora Associada de Gás (TAG), dans le nord et le nord-est du Brésil, a annoncé vendredi Petrobras.

"Il y a déjà un engagement ferme de la part des banques, qui est très important", a déclaré Mauricio Bahr, précisant qu'il s'agissait d'un contrat de financement sur dix ans.

Engie remboursera les banques grâce au flux de trésorerie généré par les créances des contrats de TAG, a ajouté le directeur général de la filiale brésilienne du groupe.

Trois banques brésiliennes et six banques internationales vont prendre part au projet de financement, a-t-il poursuivi, refusant de dévoiler l'identité de ces banques. (Luciano Costa; Juliette Rouillon et Jean Terzian pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENGIE -0.22% 13.44 7.31% PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 1.09% 28.78 26.90%