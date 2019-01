Pets at Home Group PLC : les animaux de compagnie ont la cote

L'entreprise, qui, comme son nom l'indique, vend des produits et des services pour les animaux de compagnie, a enregistré de bonnes performances financières sur le trimestre couvrant la période de Noël. Les objectifs de résultats sont ainsi confortés, même si la pression sur les marges demeure, note Liberum. Pets at Home poursuit en parallèle la restructuration de son activité vétérinaires, faute de trouver suffisamment de praticiens pour alimenter sa croissance.



Le management reste préoccupé par le Brexit, qui pourrait être synonyme de difficultés encore plus grandes pour recruter et obtenir des produits. Il a accru ses stocks pour éventuellement faire face à des pénuries (de marchandises, la pénurie de main d'œuvre étant plus difficile à anticiper).



A Londres, l'action progresse de 9% en matinée à 136,70 GBp.