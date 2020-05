PETS AT HOME : HSBC maintient sa recommandation à l'achat

Données financières (GBP) CA 2020 1 046 M EBIT 2020 103 M Résultat net 2020 70,4 M Dette 2020 106 M Rendement 2020 2,76% PER 2020 17,9x PER 2021 16,5x VE / CA2020 1,30x VE / CA2021 1,26x Capitalisation 1 256 M Graphique PETS AT HOME GROUP PLC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PETS AT HOME GROUP PLC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Neutre Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 273,13 GBp Dernier Cours de Cloture 251,20 GBp Ecart / Objectif Haut 27,4% Ecart / Objectif Moyen 8,73% Ecart / Objectif Bas -20,4% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Peter Pritchard Group Chief Executive Officer & Director Tony DeNunzio Non-Executive Chairman Michael James Iddon Group Chief Financial Officer & Executive Director William Hewish Chief Information Officer Dennis Henry Millard Deputy Non-Executive Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) PETS AT HOME GROUP PLC -10.16% 1 536 CHEWY, INC. 44.03% 16 767 TRACTOR SUPPLY COMPANY 13.98% 12 315 ULTA BEAUTY -21.94% 11 127 NEXT -34.61% 7 155 GRANDVISION N.V. -8.28% 6 911