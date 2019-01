Peugeot : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires 04/01/2019 | 14:37 achat En cours

Cours d'entrée : 18.48€ | Objectif : 21.1€ | Stop : 17€ | Potentiel : 14.18% Le titre Peugeot teste la zone support des 17.53 EUR en données hebdomadaires. On considérera le récent mouvement baissier comme une opportunité pour se placer à bon compte.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 21.1 €. Graphique PEUGEOT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 17.53 EUR en données hebdomadaires.

Les cours se rapprochent du soutien en données quotidiennes situé vers 17.2 EUR, conférant ainsi un bon timing d'intervention.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.11 pour l'année 2018.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

Les investisseurs qui recherchent du rendement pourront trouver dans cette action un intérêt majeur.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les estimations des analystes concernant l'évolution de l'activité de la société diffèrent de manière relativement importante les unes aux autres. La visibilité liée à l'activité de la société apparaît relativement faible.

Les publications du groupe ont souvent déçu par le passé, avec des écarts négatifs relativement importants par rapport aux attentes.

Données financières (€) CA 2018 75 252 M EBIT 2018 4 821 M Résultat net 2018 3 059 M Trésorerie 2018 8 011 M Rendement 2018 4,00% PER 2018 5,94 PER 2019 5,07 VE / CA 2018 0,12x VE / CA 2019 0,10x Capitalisation 17 106 M Prochain événement sur PEUGEOT 26/02/19 Année 2018 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 21 Objectif de cours Moyen 24,8 € Ecart / Objectif Moyen 31% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Carlos Tavares Chairman-Management Board Louis René Fernand Gallois Chairman-Supervisory Board Philippe de Rovira Chief Financial Officer Henri Philippe Reichstul Member-Supervisory Board Marie-Hélène Peugeot-Roncoroni Vice Chairman-Supervisory Board