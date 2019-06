PSA : Oddo fait un point sur la stratégie d'électrification

21/06/2019 | 11:28

Oddo a assisté hier à une présentation analystes organisée par PSA au centre de recherche et d'essais de la Ferté Vidame. Alexandre Guignard, responsable de la Business Unit Low Emission Vehicles a détaillé la stratégie d'électrification du groupe.



Suite à cette visite, le bureau d'analyses confirme son opinion Achat sur la valeur avec un objectif de cours de 29 E. Oddo estime que les fondamentaux du groupe restent solides à court terme et que la valeur est l'une des moins exposées aux risques de barrières douanières.



A cette occasion, le groupe a présenté une partie des véhicules électrifiés qui seront commercialisés à partir du 2ème semestre 2019 : e208, e2008 et DS3 Crossback E-tense (purs électriques), 3008 PHEV, 508 PHEV et DS7 Crossback E-tense pour les hybrides rechargeables.



' La gamme électrifiée de PSA va se déployer de façon accélérée à compter du S2 2019, en commençant par les Peugeot e-208 et la DS3 Crossback E-tense. L'enjeu financier de l'électrification n'est pas négligeable car cette stratégie a mobilisé environ 10% des dépenses de Capex/R&D du groupe ' indique Oddo.



' Le gros des investissements est derrière nous (12 sites sont déjà opérationnels sur les deux architectures véhicules) et PSA n'envisage pas de nouvelle vague d'investissements tant que le poids des véhicules électrifiés reste inférieur à 20% ' rapporte le bureau d'analyses.



