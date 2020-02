Peugeot : Invest Securities ajuste son objectif de cours

27/02/2020 | 09:57

Invest Securities souligne que l'année 2019 montre une nouvelle amélioration de la marge d'EBITA (+0,8pts) et indique qu'elle ressort nettement au-dessus des attentes et des guidances.



' L'exercice 2020 sera marqué par (i) l'environnement de marché difficile, (ii) l'adaptation déjà bien amorcée de l'offre aux normes Co2 et (iii) la préparation de la fusion avec FCA ' indique le bureau d'analyses.



' Compte tenu de l'effet de base 2019, nous relevons nos BNA 2020/21/22e de +0,8%/+3,8%/+3,8% '.



Invest Securities ajuste son objectif de cours, après la décote pour le coronavirus, à 20E contre 23E.



' En raison d'une visibilité très contrariée en Europe en en Chine pour l'industrie automobile et après le coup de chapeau consécutif à cette très bonne publication (+4,75%), notre opinion Neutre est réitérée ' rajoute le bureau d'études.



