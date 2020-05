Peugeot : Oddo confirme son conseil après le plan de soutien

27/05/2020 | 11:20

Oddo estime que le plan de soutien présenté hier comporte finalement très peu d'éléments nouveaux.



' Plusieurs limitations (durée, volumes) nous conduisent à penser qu'il permettra avant tout de diminuer des stocks aujourd'hui trop élevés mais la relance de la production restera, elle, conditionnée à une amélioration de l'environnement économique encore incertaine (ou alors une extension du plan présenté hier) ' indique le bureau d'analyses.



Oddo estime que le renforcement du volet de soutien électrique est évidemment bienvenu (notamment les angles flottes et hybrides rechargeables) mais sa faible durée (jusqu'à fin 2020) en réduit sa portée (tout en créant des risques sur les objectifs 2021 des constructeurs avec une demande en partie avancée).



' Les principaux bénéficiaires, Peugeot, Renault et Volkswagen, devraient profiter de ces mesures dans les prochains mois, d'autant plus qu'elles seront sans doute en partie répliquées dans d'autres pays (l'Allemagne très vite) voire en Europe où un plan de relance global est attendu rapidement (la France ne représente ' que ' 17% des volumes de RNO et 24% de ceux de PSA) ' indique Oddo.



Le bureau d'analyses maintient son opinion Achat sur Peugeot et Volkswagen.



