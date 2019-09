Peugeot : Oddo confirme son conseil après une présentation

19/09/2019 | 10:30

Les patrons des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel Vauxhall ont présenté leurs axes stratégiques et les grandes lignes de leurs futures gammes. Suite à cette présentation, Oddo confirme son conseil à l'achat et l'objectif de 29 E.



' Peugeot vise des volumes de 2m d'unités en 2021 (+18% par rapport à 2016) en s'appuyant sur un plan produits riche, comprenant les renouvellements de 208/2008/308, le restylage des best sellers 3008/5008 et le lancement annoncé d'un pick-up d'une tonne de charge utile, destiné aux marchés internationaux ' indique Oddo.



L'électrification est en marche accélérée et Peugeot entend être conforme aux objectifs européens de CO2 dès janvier 2020 (gestion fine du portefeuille).



Le bureau d'analyses indique également que Citroën réitère ses objectifs commerciaux 2021 (1.5M d'unités contre 1.1M en 2019e) qui reposent sur le déploiement de la core model strategy et l'accélération du développement international.



' La gamme d'Opel s'est considérablement réduite avec l'abandon de 6 modèles d'origine GM et se transforme radicalement sur la base des plateformes PSA. Sa marge de progrès (pricing, mix-canal, réseau de distribution, utilitaires...) lui permet de viser une rentabilité comparable à celle de Peugeot en Europe ' rajoute Oddo.



