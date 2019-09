Peugeot : Oddo confirme son conseil et l'objectif

17/09/2019 | 08:49

Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 29 E suite à un petit-déjeuner investisseurs avec Maxime Picat, EVP Operational Director Europe, membre du directoire du groupe PSA.



Le bureau d'analyses indique que le groupe dispose de sérieux atouts tels que sa grande flexibilité, la forte réduction de son point mort (divisé par 2 entre 2013 et 2018 à 1,3m d'unités hors Opel, 2m avec Opel), une forte discipline en termes de prix et d'investissements.



Oddo estime que si PSA a atteint ses objectifs pour la plupart de ses marques (sauf pour Opel qui reste 4.6% en dessous de son benchmark), il ne compte pas relâcher ses efforts pour autant.



' Fortement contributeur aux résultats, l'enrichissement du mix a été largement porté par le succès impressionnant des SUV Peugeot 3008/5008 qui arrivent désormais à maturité. Bien que le plan-produits soit à présent porté par les lancements prévus dans le segment B (Peugeot 208, Opel Corsa, DS3 Crossback...), PSA insiste sur l'amélioration continue du mix intra-famille qui restera porteur ' explique Oddo.



