Peugeot : 'fondamentaux solides' selon Oddo BHF

26/06/2019 | 11:48

Oddo BHF réitère son opinion 'achat' avec un objectif de cours de 29 euros sur Peugeot, estimant que 'les fondamentaux du groupe restent solides à court terme' et que 'la valeur est l'une des moins exposées aux risques de barrières douanières'.



'Le titre Peugeot reste une des meilleures performances du secteur (+13% depuis le début de l'année), malgré les soubresauts liés aux grandes manouvres stratégiques (arrêt des discussions entre PSA et FCA, projet avorté de fusion entre FCA et Renault)', juge l'analyste.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.