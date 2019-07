Peugeot : premier conseil d'achat de la part de Goldman Sachs

16/07/2019 | 10:45

Goldman Sachs a entamé le suivi de l'action du constructeur automobile français Peugeot SA (PSA Group) avec un premier conseil d'achat, et un objectif de cours à 12 mois de 26 euros.



Selon les analystes, les ventes du groupe devraient faire mieux que le marché européen grâce au renouvellement des gammes. En outre, Goldman Sachs estime que malgré le regain de la division Peugeot, Citroën et DS (PCD), la part de marché agrégée de ces marques reste inférieure de l'ordre de 190 points de base à ce qu'elle était au début de la décennie. Idem pour Opel Vauxhall, dont la part de marché est inférieure de 120 points à son niveau de 2014.



Bref, la croissance de Peugeot en aurait encore sous le pied, alors que le profil bénéficiaire du groupe est le mieux orienté du secteur, calcule Goldman Sachs. Ce à quoi un PER 2020 de 5,5 fois ne semble pas faire justice, indique une note.













