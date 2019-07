Peugeot : prévisions de résultats d'Oddo sur le 1er semestre

12/07/2019 | 10:29

Oddo s'attend à un 1er semestre 2019 solide en opérationnel. ' Le 1er semestre 2019 attendu le 24 Juillet devrait confirmer le maintien d'un haut niveau de rentabilité dans l'auto (7.9%e ; +20pb) grâce à l'Europe, tirée par le prix/mix et la baisse des coûts (Opel) ' indique le bureau d'analyses. Avant l'annonce de ces résultats, Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 29 E.



Oddo s'attend également à un alourdissement probable des charges exceptionnelles. ' Nous prévoyons d'importantes provisions pour restructuration (Opel) et de nouveaux impairments (Chine notamment). Notre prévision de résultat net part du groupe (1.5 MdE) est inférieure de 16% au consensus société (1.8 MdE) ' indique le bureau d'études.



Les analystes n'attendent pas de guidance annuelle mais un 2ème semestre focalisé sur la préparation aux échéances CO2 en Europe.



Oddo abaisse son bénéfice par action 2019 de 13% ce qui reflète les nouvelles charges. ' Le marché devrait se focaliser sur la solidité de l'opérationnel '.



