Peugeot : un éventuel 'deal' avec FCA bien vu par Oddo BHF

30/10/2019 | 10:06

Oddo BHF confirme son conseil d'achat sur l'action Peugeot SA (PSA), alors que le groupe discute d'une fusion avec l'italien FCA, dossier sur lequel les analystes restent neutres. L'objectif de cours sur PSA reste fixé à 29 euros.



'Suite à l'échec des discussions avec Renault', commentent les analystes, 'il semble que les discussions entre FCA et PSA aient repris et que l'on s'achemine vers un 'all-share merger of equals' (une fusion entre égaux réglée en titres, ndlr) avec PSA comme société consolidante.'



Les présences géographiques des deux groupes (FCA en Amérique du Nord, PSA en Europe) sont plutôt complémentaires. Oddo BHF estime les synergies à environ trois milliards d'euros. 'Ce deal donne de la visibilité au nouvel ensemble', ajoute Oddo BHF, en dépit des 'inévitables' restructurations en Europe, et des risques d'exécution comme de concurrence.







