PARIS (Agefi-Dow Jones)--Moody's a relevé jeudi la perspective de l'ensemble des notes de PSA de "stable" à "positive", l'agence d'évaluation financière saluant l'amélioration continue des performances opérationnelles du constructeur automobile, ainsi qu'une restructuration plus prononcée et plus rapide de Opel Vauxhall. De plus, Moody's estime que l'industriel dispose du potentiel pour améliorer davantage ses paramètres financiers, en dépit d'un environnement qui risque d'être difficile en fin d'année et en particulier en 2019. L'agence a confirmé la note CFR ("corporate family rating") de PSA à "Ba1". L'agence souligne que le groupe est parvenu à se restructurer de manière à contrebalancer son exposition à l'Europe et améliorer sa flexibilité en matière de capacités et de coûts. (echalmet@agefi.fr) ed: JXM

