PARIS (Agefi-Dow Jones)--Standard & Poor's a accordé lundi une note de "BBB-" au Groupe PSA, assortie d'une perspective stable, en saluant la maîtrise des coûts du constructeur automobile, qui lui a permis des marges opérationnelles confortables dans ses marques Peugeot, Citroen, DS et Opel. L'agence de notation indique s'attendre à ce que le groupe dégage une marge d'Ebitda ajustée de plus de 8% sur la période 2018-2020, charges de restructurations incluses, malgré un environnement moins favorable pour l'industrie automobile en Europe et Chine. La note accordée tient compte de la structure de coûts légère et du modèle opérationnel flexible du groupe, qui constitueront des atouts compétitifs dans l'environnement de faible croissance attendu en Europe dans les deux prochaines années, précise S&P. (tvarela@agefi.fr) ed: JEB

Agefi-Dow Jones The financial newswire