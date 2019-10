Booster Day' Groupe PSA : imaginer les innovations en rupture pour la compétitivité de l'usine du futur

Le Groupe PSA organise pour la 4 ème année consécutive une journée dédiée à sa démarche 'usine du futur'

60 partenaires, dont 25 start-up, réunis pour relever 24 défis

Une des thématiques 2019 : la 'neutralité carbone'

La 4ème édition du « Booster Day », événement dédié à l'usine du futur du Groupe PSA, s'est tenue aujourd'hui à Poissy, en région parisienne. 60 partenaires et acteurs majeurs de l'innovation technologique - fournisseurs, intégrateurs, start-up, laboratoires et écoles, instituts de recherche, organismes publics - étaient réunis pour partager leurs solutions[i]aux 24 défis à relever. Quarante démonstrateurs ont ainsi été présentés.

« Préparer notre outil industriel en anticipant les enjeux des années à venir - transition énergétique, nouvelles attentes des clients, digitalisation, internationalisation, … - est un défi passionnant. Nos équipes, en partenariat avec des entreprises innovantes, se mobilisent autour de cette démarche : trouver les solutions qui nous permettront d'être plus agiles, plus efficients, et collectivement plus performants afin de booster la compétitivité de nos usines et la qualité de nos produits, tout en améliorant l'ergonomie aux postes de travail. » souligne Yann Vincent, Directeur Industriel du Groupe PSA

Dans cette édition 2019, la neutralité carbone a suscité un grand intérêt, preuve de l'engagement fort du Groupe PSA dans la réduction de l'impact environnemental de ses usines et opérations logistiques.

Avec le « Booster Day », le Groupe PSA met au défi les acteurs du monde industriel et digital, en leur proposant de résoudre des problématiques concrètes, auxquelles font ou devront faire face les équipes à moyen terme. Depuis le lancement de cette démarche, certaines réalisations sont d'ores et déjà déployées, parmi lesquelles :

La technologie 'Uptale' est utilisée dans l'ensemble des usines du Groupe. Via un casque de réalité virtuelle, les opérateurs sont formés de manière immersive à leur futur poste, de la prise en main à la réalisation. Ils s'approprient facilement les gestes à faire, reviennent sur les points non assimilés, tout en s'immergeant dans leur environnement de travail. Mise en place depuis près de 2 ans, 2 500 salariés ont testé cette technologie. A la clé, une meilleure appréhension du poste et un gain en efficience.