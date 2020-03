COVID-19 : Groupe PSA décide de fermer ses usines en Europe

Regulatory News:

Du fait de l’accélération constatée ces derniers jours de cas graves de COVID-19 proches de certains sites de production, des ruptures d’approvisionnement de fournisseurs majeurs, ainsi que de la baisse brutale des marchés automobiles, le Président du Directoire, avec les membres de la cellule de crise, ont décidé le principe de la fermeture des établissements de production de véhicules, selon le planning suivant et ce jusqu’au 27 mars.

16 mars : Madrid (Espagne), Mulhouse (France)

17 mars : Poissy, Rennes, Sochaux (France), Saragosse (Espagne), Eisenach, Rüsselsheim (Allemagne), Ellesmere Port (Royaume-Uni), Gliwice (Pologne)

18 mars : Hordain (France), Vigo (Espagne), Mangualde (Portugal)

19 Mars : Luton (Royaume-Uni), Trnava (Slovaquie),

La fermeture des sites de mécaniques et bruts sera ajustée en conséquence.

Les équipes managériales des sites mettront en œuvre localement les modalités de la fermeture des sites, qui se feront en coordination avec les partenaires sociaux.

Le Groupe rappelle que d’ici là, le respect des mesures barrières, allant au-delà des préconisations des autorités de santé sur ses sites, sont la meilleure protection pour éviter la propagation du virus.

